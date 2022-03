"Barwy szczęścia" odcinek 2608. Józek oświadczy się Gabrysi, a ona go rzuci! Dlaczego zakończy ich związek? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2608. odcinku "Barw szczęścia" Józek w końcu dostanie rozwód i postanowi jak najszybciej oświadczyć się Gabrysi! Ta niespodziewanie powie "nie". Dlaczego? Sprawdź!

"Barwy szczęścia" odcinek 2608. we wtorek, 5.04.2022 godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

W 2608. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józek (Patryk Pniewski), który długo walczył z Julitą (Katarzyna Sawczuk), w końcu zgodzi się na rozwód bez orzekania o winie. Dlatego sąd wreszcie zakończy ich małżeństwo!

Szczęśliwy Józek natychmiast pobiegnie do Gabrysi (Marta Juras) i powie jej, że już jest wolny. Postanowi to świętować i zaprosi ukochaną na uroczystą kolację. Niedługo później znajdą się w eleganckiej restauracji, piłkarz zamówi szampana i wyciągnie pierścionek! Niestety Gabi nagle straci humor...

- Jestem formalnie wolny i dlatego chciałbym... Wyjdziesz za mnie?

- Jesteś wspaniałym mężczyzną, ale ja nie jestem w stanie dać ci szczęścia. Nie pasujemy do siebie.

W końcu Niedzielska poradzi Józkowi, by związał się z kimś innym! Piłkarz będzie zupełnie załamany. - Przecież na przeszkodzie stał tylko rozwód. Ale teraz już jestem wolny. Postawiłaś warunek, bym uporządkował swoje sprawy i zrobiłem to - powie, ale Gabi będzie nieprzejednana. - Rozstańmy się, proszę. Musimy się rozstać - wyszepcze. Dlaczego tak nagle zmieniła zdanie? Co zrobi Józek? Czas pokaże!

