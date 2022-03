"Barwy szczęścia" odcinek 2610. Małgorzata jest śmiertelnie chora?! Co jej dolega? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2610. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Jerzy zaniepokoi się, bo okaże się, że Małgorzata ma guzek piersi. Od razu poleci jej pójście na badania... Co wykażą? Sprawdź, co już wiadomo!

W 2610. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzy (Bronisław Wrocławski) pojadą na weekend do domku na wsi. Wylądują razem w łóżku, a Marczak niespodziewanie odkryje coś niepokojącego...

Jerzy powie żonie, że wyczuł guzka w jej piersi! Niestety Małgorzata zignoruje problem, mąż jednak się nie podda i zrobi wszystko, by żona poszła do lekarza.

- Nie czekajmy dłużej, sprawdźmy to od razu. Kochanie, przecież ja się martwię!

- Na zapas i niepotrzebnie.

- Nie wybaczyłbym sobie, gdybyśmy coś przeoczyli. Próbuję ci pomóc. (...)

- Może to, co wyczułeś, to nie jest żaden guzek, tylko taką mam budowę piersi.

- Możesz siebie oszukiwać albo możesz wsiąść w samochód, podjechać do przychodni, zrobić badania i wrócić po południu, kiedy się okaże, że to był fałszywy alarm

W końcu Małgorzata podda się i pojedzie z Jerzym do przychodni. Niestety okaże się, że rzeczywiście ma guzek w piersi. Żeby dowiedzieć się, czy jest groźny, trzeba zrobić więcej badań, ale nie można zrobić ich od ręki. Jerzy zauważy, że Małgorzata zaczęła drżeć i natychmiast zacznie ją uspokajać. - Strasznie się boję... Mamy tyle planów, a to może być... - powie przerażona, że to rak. Jaka będzie diagnoza?

