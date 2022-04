"Barwy szczęścia" odcinek 2611. Aldona i Borys będą mieli dziecko? Poważne decyzje u Grzelaków! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2611. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Borys wyzna Aldonie, że chciałby mieć dziecko! Ona będzie miała dla niego dobre wieści, ale zupełnie nie takie, jakby się spodziewał... Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2611. w piątek, 8.04.2022 godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

W 2611. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek (Mateusz Banasiuk) zajrzy do sklepu Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek) z synkiem. Grzelak niespodziewanie zachwyci się malcem w wózku.

Smutne imieniny Basi. Wiadomość o śmierci Zenka przyjdzie nagleZobacz więcej

Niespodziewanie zacznie myśleć o powiększeniu rodziny! Od razu zaproponuje to Aldonie. Ona jednak nie będzie zachwycona tym pomysłem...

- Słodziak, co? Nie chciałabyś mieć takiego bobaska? (...) Wiesz, że kocham Aleksa jak własnego syna… Ale chciałbym wychowywać dziecko od początku. Od narodzin. Być przy tym, jak przychodzi na świat...

- Teraz jest nasz czas... Powinniśmy pożyć trochę dla siebie... Nie chcę się zakopywać w pieluchach...

- Dziecko to prawdziwe szczęście!

- Tak, tylko ile przy tym szczęściu trzeba się naharować...

- Ja bym ci pomagał! Sprzątał, przewijał, wstawał w nocy... Odciążyłbym cię we wszystkim!

W końcu okaże się, że Aldona ma zupełnie inne plany - idzie na studia! - Wybieram się na studia... (...) Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności… Zaocznie. (...) Nie wiedziałam, czy się dostanę... Było wielu kandydatów na jedno miejsce, to oblegany kierunek... Gdyby się udało, to miała być niespodzianka - powie mężowi, ale ten wcale się nie ucieszy. W końcu dojdzie do sprzeczki!

Agata i Patryk znowu się rozstaną! Jezierski będzie oburzony zachowaniem ukochanej Zobacz więcej

- Jak ty to sobie w ogóle wyobrażasz? Kto zajmie się wszystkim? Domem, sklepem, Aleksem?

- Jak mnie namawiałeś na dziecko, nie miałeś takich obiekcji...

- Dziecko to co innego!(…) Teraz nawet weekendów nie będziemy mieli dla siebie! Chcesz zrobić coś dla siebie i nie pytasz mnie o zdanie... A jak ja chcę czegoś dla nas obojga, to się nie zgadzasz!

Czy Aldona jednak zmieni zdanie? Wybierze studia czy dziecko? Czas pokaże!