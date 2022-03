"Barwy szczęścia" odcinek 2612. Agata i Patryk znowu się rozstaną! Jezierski będzie oburzony zachowaniem ukochanej [CO SIĘ WYDARZY]

W 2612. odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do kolejnej kłótni Agaty i Patryka i rozstania! Jezierski będzie oburzony zachowaniem ukochanej. Co zrobi Pyrka? Sprawdź!

Rodzina Jezierskich jest w szoku, bo Jowita (Magdalena Żak) została oskarżona o zabójstwo. Nie wierzą w jej winę i zrobią wszystko, by jej pomóc. W 2608. odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się, że mogą...

Wszystko dlatego że sąd prawdopodobnie zgodzi się zwolnienie Jowity z aresztu, ale ustanowi kaucję. Niestety może wynieść ona nawet pół miliona złotych! Patryk (Konrad Skolimowski) postanowi sobie, że zrobi wszystko, by zdobyć tę kwotę. Agata (Natalia Zambrzycka) będzie przerażona, bo oczywiście nie mają takich pieniędzy. - Musimy pomóc! Ja wiele nie mam, ale pięć tysięcy, które dostałam jako zaliczkę za książkę, mogę dać - powie od razu Klara (Olga Jankowska).

W końcu Patryk zasugeruje Agacie, że mogliby skorzystać z pieniędzy, które odłożyli na wesele. Agata od razu się nie zgodzi, bo nie będzie chciała rezygnować ze swoich marzeń. - Ja dla ciebie się nie liczę? Oczekujesz, że poświęcę swoje plany i marzenia po to, żeby wyciągnąć twoją siostrę z aresztu? - zapyta. - To moja najbliższa rodzina. Ja dla twojej rodziny zrobiłbym to samo - zadeklaruje zaś Patryk i... zerwie zaręczyny! - Żadnego ślubu nie będzie. Czy ty myślisz, że ja mógłbym bawić się na własnym weselu, kiedy moja siostra siedzi w areszcie? - zapyta.

Następnego dnia Patryk zabierze swoje rzeczy i wyprowadzi się od Pyrków. Nie będzie potrafił zrozumieć zachowania ukochanej. - Nigdy nie było ci po drodze z moja rodziną... A ja nie potrafię się odwrócić od siostry, jaka by nie była. To koniec historii między nami - oznajmi Agacie. Czy tym razem już się nie pogodzą?