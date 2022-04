"Barwy szczęścia" odcinek 2615. Smutne pożegnanie z Iwoną. Pyrka jednak wyjedzie na stałe? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2615. odcinku serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się przyjęcie, podczas którego bliscy pożegnają się z wyjeżdżającą Iwoną. Nie obędzie się bez łez i... kłótni! Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2615. we wtorek, 14.04.2022 godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Iwona (Izabela Zwierzyńska) niespodziewanie dostała się na elitarny program rozwoju lekarzy w USA. Musiała podjąć trudną decyzję...

W 2615. w serialu "Barwy szczęścia" Iwona zorganizuje dla bliskich kolację, by się z nimi pożegnać. Zaprosi także Patryka (Konrad Skolimowski), który rozstał się z Agatą (Natalia Zambrzycka). Kiedy zjawi się u Pyrków, Agata nie będzie zachwycona. - Skoro go zaprosiłaś, to się nim zajmij. Ja nie zamierzam - syknie do Iwony i wyjdzie z pokoju.

Tymczasem Patryk skorzysta z okazji i spróbuje poprosić Tomka (Jakub Sokołowski) o pożyczkę, by wydostać siostrę z aresztu.

- Głupio mi i niezręcznie. Nie prosiłbym, gdybym miał jakieś inne wyjście. Ale nie mam. Muszę ratować siostrę.

- Przykro mi, ale nie zaryzykuję.

Kiedy Agata usłyszy o tej rozmowie, każe Patrykowi natychmiast wyjść. Ten pożyczy "szczęścia w Ameryce" i opuści imprezę. Chwilę później zjawi się za to Marek (Marcin Perchuć). Przyniesie Iwonie oprawione w ramkę zdjęcie całej swojej rodziny i wyzna, że bardzo trudno mu rozstać się z córką. - Możesz widywać Wioletkę, jak często będziesz chciał. Nie pozwolę, żeby zapomniała, kto jest jej tatą - zapewni go Iwona.

Potem wszyscy wniosą toast. - Może nas dzielić ocean, ale duchem zawsze będziemy razem - podsumuje Iwona, prawie płacząc.

