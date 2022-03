"Barwy szczęścia" odcinek 2616. Śmierć Zenka! Na pogrzebie męża Basi zjawią się niespodziewani goście... [CO SIĘ WYDARZY]

W 2616. odcinku serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się pogrzeb Zenka. Pożegnanie męża Basi będzie bardzo wzruszające, zwłaszcza, że pojawią się na nim niespodziewani goście...

"Barwy szczęścia" odcinek 2608. we wtorek, 19.04.2022 godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Jan Pęczek zmarł 27 lipca 2021 roku i wiadomo było, że wkrótce także jego bohater z "Barw szczęścia" - Zenek - będzie musiał odejść. W 2613. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Zenek umrze w wypadku, a w 2616. odcinku odbędzie się pogrzeb Grzelaka...

Zmarli aktorzy ostatni raz razem na ekranie. To będzie bardzo wzruszający odcinekZobacz więcej

Basia (Sławomira Łozińska), która zostania wdową tak nagle, pożegna męża na cmentarzu wraz z bliskimi. - Zenuś, kochanie. Tak ci bardzo dziękuję za wszystko. Nadal nie wierzę, że już cię nie ma, ale tak bardzo za tobą już tęsknię - powie. Na uroczystości brakować będzie jednak Justyny (Lidia Sadowa), czyli córki zmarłego. Jej matka, Jola (Małgorzata Potocka) będzie oburzona. Na szczęście Justyna w ostatniej chwili zdąży na pożegnanie Zenka.

- Nie mogę w to wszystko uwierzyć. Że już się nie spotkamy, że nie zdążyłam... Dopadły mnie wyrzuty sumienia, że byłam zajęta własnym życiem, że się od was odcięłam. Powinnam była mieć dla niego, dla was, więcej czasu - wyzna matce.

Po pogrzebie pojawi się zaś kolejny niespodziewany gość - Adam (Bartosz Porczyk)! Dopiero wtedy załamana Basia naprawdę się uśmiechnie i rzuci się synowi na szyję. Adam przyjedzie, by w trudnych chwilach być przy mamie i by zobaczyć się z Johnem (Dawid Okafor). Okaże się, że cały czas jest w kontakcie z Kasią (Katarzyna Glinka) i od niej dowiedział się o śmierci ojczyma.

Małgorzata jest śmiertelnie chora?! Co jej dolega?Zobacz więcej

Następnego dnia Adam oznajmi matce, że musi wyjechać i... chce, by pojechała z nim! - Jutro albo najdalej pojutrze muszę stąd wyjechać. Chcę zabrać ze sobą Jasia. I ciebie, mamo - powie. Czy Basia zgodzi się z nim wyjechać i zniknie z serialu?