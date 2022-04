"Barwy szczęścia" odcinek 2618. Zosia wyzna Józkowi miłość! Sałatka szybko pocieszy się po Gabrysi? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2618. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Zosia niespodziewanie wyzna Józkowi miłość! Co on na to? Zwiąże się z nią tuż po zerwaniu z Gabrysią? Sprawdź,co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2618. w czwartek, 21.04.2022 godz. 20:10 w TVP2! Gabrysia (Marta Juras) nie ucieszyła się, gdy Józek (Patryk Pniewski) się jej oświadczył, zamiast tego... rzuciła go! Sałatka był zupełnie załamany! W jego życiu szybko pojawi się kolejna kobieta. W 2618. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Zosia (Kinga Bobkowska), opiekunka Julci (Julia Staniszewska), zajmie się piłkarzem. Gdy przygotuje dla niego kanapki, Józek zauważy, że nawet żona tak o niego nie dbała! Wtedy Zosia wyzna mu miłość! - Zakochałam się w tobie - powie nagle i ucieknie z mieszkania. Następnego dnia dziewczyna przeprosi za swoje słowa i poprosi, by zapomnieli o tej rozmowie. Chwilę później postanowi zrezygnować z pracy! Józek jej jednak na to nie pozwoli i spróbuje usprawiedliwić to, że teraz ich relacja nie miałaby sensu. Da jej jednak nadzieję na przyszłość! - Jesteś świetną dziewczyną. Mądrą, ciepłą, piękną i troskliwą, ale ja w tej chwili jestem wrakiem człowieka. Ostatnie tygodnie to był dla mnie koszmar. (...) To nie jestem ja... A na pewno jeszcze nie teraz, nie w tym momencie - powie. Czy kiedyś im się uda i będą razem?