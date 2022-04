"Barwy szczęścia" odcinek 2621. Basia straci Adama i Johna?! Niebezpieczna akcja w serialu! [CO SIĘ WYDARZY]

W kolejnych odcinkach serialu "Barwy szczęścia" Basia po wielu latach wreszcie będzie mogła spotkać się z Adamem. Syn będzie namawiał ją na wspólny wyjazd z Johnem. Niedługo później, w 2621. odcinku, wszystko się zmieni... Grzelakowa straci kolejne bliskie osoby?

"Barwy szczęścia" odcinek 2621. we wtorek, 26.04.2022 godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Na pogrzebie Zenka (śp. Jan Pęczek) niespodziewanie pojawi się Adam (Bartosz Porczyk). Basia (Sławomira Łozińska) pierwszy raz od śmierci męża, uśmiechnie się i będzie szczęśliwa, że znów jest z synem. Niestety nie na długo - John (Dawid Okafor) wyzna babci, że tata obiecał, że zabierze go do mamy...

Tak będzie wyglądał pogrzeb Zenka. Załamana Basia i przyjaciele pożegnają GrzelakaZobacz więcej

To nie spodoba się Basi, która będzie wiedziała, że chłopak jeszcze nie może wyjechać i Adam robi mu tylko mętlik w głowie. Jakubik uzna jednak, że to właściwy czas. - Dlaczego mi to robisz? Nie mogłeś trochę poczekać? Co ja mam teraz zrobić? Co powiedzieć Jasiowi? Nie mogę mu zabronić - powie mu Basia, a Adam zaproponuje, by... pojechała razem z nimi! Ta jednak nie będzie potrafiła podjąć decyzji.

Później Adam spotka się z Kasią (Katarzyna Glinka) i wyzna jej, że musi wrócić z Johnem, bo inaczej Sara (Dominika Kimaty) będzie załamana. - A jeśli to zrobisz, Basia nigdy się już po tym nie pozbiera - uświadomi mu Sadowska i poradzi mu, by dał matce więcej czasu.

Wszystko zmieni się w 2621. odcinku serialu "Barwy szczęścia", gdy Adam dostanie wiadomość od Sary. Dowie się, że ta jest w Polsce i chce się zobaczyć z mężem i synem. Wysłała po nich samochód i rzeczywiście niedługo później zjawi się auto z przyciemnianymi szybami. Chwilę później samochód ruszy, a gdy stanie, wsiądzie do niego nie Sara, a nieznajomy mężczyzna.

Jolanta Lothe była seksbombą PRL-u. Przez życiowy dramat na długie lata zniknęła z ekranów!Zobacz więcej

Adam nie będzie wiedział, co się dzieje. Będzie przerażony!

- O co chodzi? Kim pan jest? Gdzie jest moja żona? Co tu się dzieje?

- Zwijamy się, szybko. Ewakuujemy was z kraju.

- Co takiego? Zaraz... Muszę odwieźć dziecko do babci!

Czy Adamowi uda się jednak odwieźć Johna do Basi? A może Grzelakowa znów straci swoich bliskich? Tego dowiemy się wkrótce!