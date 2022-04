"Barwy szczęścia" odcinek 2627. Kajtek zdradzi Oliwkę z Lily! Spędzą razem namiętną noc! [CO SIĘ WYDARZY]

Wkrótce w "Barwach szczęścia" okaże się, że do Polski przyjechała także Lily, a Kajtek... spędzi z nią namiętną noc! To już koniec jego związku z Oliwką? Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" nowe odcinki od poniedziałku do piątku godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Już wkrótce Kajtek (Jakub Dmochowski) wróci do Polski, ale Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) zorientuje się, że chłopak coś przed nią ukrywa. Chyba ma to związek z dziewczyną poznaną w Singapurze, Lily (Mayu Gralińska Sakai)...

W 2627. odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się, że dziewczyna też przyjechała do Polski. Jak dowiadujemy się ze zdjęć z nowych odcinków, Kajtek spotka się z Lily i dojdzie między nimi do ostrej wymiany zdań. W końcu wybuchnie między nimi namiętność i dojdzie do pocałunku!

Na tym się jednak nie skończy - para wyląduje razem w łóżku! Oliwka się o tym dowie? To koniec ich związku?

