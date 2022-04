"Barwy szczęścia" odcinek 2630. Małgorzata nie wybudzi się po operacji?! Dojdzie do komplikacji... [CO SIĘ WYDARZY]

W 2630. odcinku serialu "Barwy szczęścia" nadejdzie dzień operacji Małgorzaty. Ta przygotuje się na wszystko, nawet na najgorsze. A podczas operacji dojdzie do komplikacji... Co się stanie?

Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) dowiedziała się, że ma guza piersi. Na szczęście dzięki Jerzemu (Bronisław Wrocławski) szybko zareagowała, a w 2630. odcinku serialu "Barwy szczęścia" nadejdzie dzień jej operacji.

Jerzy odwiedzi żonę w szpitalu, a ta wręczy mu kartkę, na której spisze listę spraw do załatwienia, jeśli stanie się najgorsze. - Sprawy, których nie zdążyłam uporządkować. Spisywałam je w nocy. Lepiej być przygotowanym na wszystko - powie mężowi.

Małgorzata nie będzie pewna, czy obudzi się po operacji, ale Marczak będzie ją cały czas wspierał. Niecierpliwie będzie czekał po salą operacyjną, a zabieg się wydłużył. - Zaczynam się bać. Operacja już dawno powinna się skończyć - powie w rozmowie z Natalią (Maria Dejmek) i Malwiną (Joanna Gleń). Na szczęście w końcu zabieg się skończy, ale lekarz poinformuje go, że doszło do komplikacji. - Pani Małgorzata źle zareagowała na znieczulenie. Musieliśmy zmienić anestetyki. Ale... udało się usunąć całego guza razem z węzłem wartowniczym, a materiał został od razu wysłany do badania histopatologicznego - uspokoi Jerzego.

Czy wszystko poszło dobrze i Małgorzata się wybudzi? Co wykażą kolejne badania? Tego dowiemy się wkrótce!

