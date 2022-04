"Barwy szczęścia" odcinek 2630. Powrót Artura! Będzie chciał przejąć opiekę nad Ewą? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2630. odcinku serialu "Barwy szczęścia" ponownie zobaczymy Artura Chowańskiego! Postanowi naprawić swoje błędy i zbliżyć się do Ewy... Co ona na to? Sprawdź, co już wiadomo!

Artur Chowański (Jacek Rozenek) po długiej nieobecności wróci do seriali i pojawi się w 2630. odcinku serialu "Barwy szczęścia". Na cmentarzu... Artur odwiedzi grób żony i spotka na cmentarzu Basię (Sławomira Łozińska). Chowański złoży kondolencje, a Grzelakowa od razu zauważy, że coś go trapi. Będzie chodziło o Zenka (śp. Jan Pęczek)! Na szczęście sprawa szybko się wyjaśni. - To było co prawda lata temu, ale... Czy pani mąż zmarł w wyniku jakichś komplikacji po wypadku, który spowodował mój syn?

- Nie. Zenek zmarł na serce. Chowański zaprosi Basię na obiad, a ta poprosi go, by opowiedział jej, jak poradził sobie ze śmiercią małżonki. Rozmowa zejdzie także na temat Ewy (Gabriela Ziembicka) i wyjdzie na jaw, że Artur chce odbudować relację z pasierbicą. - Syn... Ernest ma swoje życie, mam jeszcze córkę, ale mieszka za granicą. No i jest Ewa, moja pasierbica. Od mojego udaru się nie widujemy.

- Zawsze może to pan zmienić. To brzmi jak całkiem niezły cel.

- Ma pani rację. Nigdy nie jest za późno, żeby coś naprawić. Zadzwonię dzisiaj do Ewy. Niestety szybko wyjdzie na jaw, że Ewa nie chce mieć nic wspólnego z Arturem. Ten się nie podda i poprosi o pomoc Alicję (Monika Dryl)... Co z tego wyniknie?