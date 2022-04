"Barwy szczęścia" odcinek 2633. Oliwka dowie się, że Kajtek ją zdradza! Zobaczy go w ramionach Lilly [CO SIĘ WYDARZY]

W 2633. odcinku "Barw szczęścia" Oliwka zobaczy Kajtka z Lilly, z ten którą ma romans! Dziewczyna będzie załamana! To już koniec ich związku? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2633. w piątek, 13.05.2022 godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Kajtek (Jakub Dmochowski) wrócił z Singapuru, ale szybko okazało się, że coś ukrywa - ma romans z Lilly (Mayu Gralińska-Sakai)! Spędzi z niejedną nią namiętną noc, choć wciąż kocha Oliwkę (Wiktoria Gąsiewska)...

Małgorzata nie wybudzi się po operacji?! Dojdzie do komplikacji...Zobacz więcej

Chłopak będzie miał sporo wątpliwości i nie będzie potrafił wybrać między dziewczynami. Co gorsza, Oliwka powie Magdzie (Natalia Sierzputowska), że świetnie układa jej się z Kajtkiem i będzie naprawdę szczęśliwa, że wrócił. - Jest najwspanialszą dziewczyną, jaką znam. Mimo różnych słabszych momentów, to się jednak rozumiemy bez słów. Jesteśmy tacy... dotarci - powie Kajtek Darkowi, ale doda, że Lilly to spełnienie jego marzeń. - Tęsknię za nią, marzę o niej, a kiedy już jesteśmy razem to mam wyrzuty sumienia. I tak w kółko. Czuję się jak ostatni złamas - wyzna.

Niestety w końcu Kajtek będzie musiał zapłacić za swoje błędy. W 2633. odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyjdzie na jaw, że Kajtek ma romans, bo Oliwka zobaczy go w ramionach Lilly! Będzie kompletnie załamana i odejdzie zalana łzami...

Powrót Artura! Będzie chciał przejąć opiekę nad Ewą?Zobacz więcej