"Barwy szczęścia" odcinki 2169-2170. Piotr nagle zniknie! Zostawił dzieci same i uciekł?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2170. odcinku "Barw szczęścia" Elżbieta i Iga zauważą, że Piotr nagle zniknął! Uciekł czy coś mu się stało? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2170. w piątek, 10.01.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Piotr (Piotr Jankowski) ostatnio bardzo wiele przeszedł. Po śmierci swojej córki, załamał się, ale w końcu postanowił zacząć nowe życie. Nie będzie to łatwe...

Wkrótce, w 2169. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Walawski sfinalizuje sprzedaż mieszkania Jaworskim. Kiedy zacznie się pakować, nagle odwiedzi go ojciec dziewczynki, której przeszczepiono nerkę Moniki (Natalia Żyłowska). Wygląda na to, że Piotr bardzo przeżyje to spotkanie, bo nagle wyjdzie z domu i zostawi dzieci bez opieki! Jego zniknięcie zauważy Ewunia (Gabriela Ziembicka), która zawiadomi Kasię (Katarzyna Glinka). - Porwali tatusia… Nie wrócił do domu. Nie odbiera telefonu… - powie Sadowskiej.

W 2170. odcinku serialu Walawski nie będzie dawał żadnego znaku życia i jego bliscy zaczną się niepokoić. Elżbieta (Marzena Trybała) pomyśli, że mężczyzna coś sobie zrobił, ale Iga (Ada FIjał) uzna, że były mąż od dawna planował ucieczkę.

Jaka jest prawda? Co stało się z Walawskim? Tego dowiemy się wkrótce!

