"Barwy szczęścia" odcinkI 2175-2176. Magda i Kacper spędzą ze sobą noc i... od razu się rozstaną! Dlaczego? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2175. odcinku "Barwy szczęścia" Magda i Kacper spędzą ze sobą noc, ale bardzo szybko ze sobą zerwą! Dlaczego się pokłócą? Sprawdź, co już wiadomo!

Magda (Natalia Sierzputowska) i Kacper (Jakub Szlachetka) wygrają program "Ex-Ex", co bardzo ich do siebie zbliży... Czy znów będą razem?

W 2175. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) wróci do domu i nakryje młodych półnagich i w siebie wtulonych! Zwoleńska postanowi im nie przeszkadzać i namówi Jerzego (Bronisław Wrocławski), by wyjechali za miasto i zostawili ich samych. Magda i Kacper wykorzystają sytuację i przeżyją razem swój pierwszy raz!

Następnego dnia Magda zamieści w Internecie obszerną relację z tego, co zaszło między nią i Jabłońskim i wstawi nawet ich wspólne zdjęcia. Zacznie przekonywać Kacpra, że jako zwycięzcy show, muszą pokazywać się razem, ale on się z tym nie zgodzi i ostro się pokłócą!

- Masz to usunąć.

- Chyba śnisz. Chcesz udawać, że nic się między nami nie stało? Wstydzisz się mnie?

W końcu Magda uzna, że Kacper ją oszukał i tylko udawał swoje uczucia, by wygrać "Ex-"Ex"! - Nieźle to zagrałeś. Oscarowa rola, dałam się nabrać - krzyknie, zerwie z nim i wybiegnie z domu. Czy to już koniec ich związku? A może młodzi jednak się pogodzą? Tego dowiemy się wkrótce!

