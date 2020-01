"Barwy szczęścia" odcinki 2181-2185. Katarzyna Sowińska w serialu! Greta sprowadzi na Józka wielkie kłopoty! [CO SIĘ WYDARZY]

Nowa bohaterka w "Barwach szczęścia"! W serialu pojawi się Katarzyna Sowińska, która wcieli się w Gretę. Prawdopodobnie kobieta nie zyska jednak sympatii widzów. Dlaczego?

"Barwy szczęścia" odcinki 2181-2185 od poniedziałku, 27.01.2020 do piątku, 31.01.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Kłamstwa, intrygi – po kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" widzom znów skoczy adrenalina! Co zobaczymy w serialu w najbliższym tygodniu? Przede wszystkim na ekranie pojawi się nowa bohaterka: Greta (w tej roli: Katarzyna Sowińska).

Dominika rzuci Klemensa! Dla kogo zostawi prawnika? Zobacz więcej

Dziewczyna odwiedzi w więzieniu siostrę – Dianę (Małgorzata Krukowska) - która kilka miesięcy temu porwała Julitę (Katarzyna Sawczuk). A ta przekona ją, by pomogła jej się zemścić… Ale nie na Kołeckim (Maciej Czachowski), który porwanie zorganizował, tylko na Sałatce (Patryk Pniewski).

- Kołecki cię wciągnął w to bagno, a ty chcesz się mścić na Julicie?

- Kołek siedzi. Cyprian też. Mają za swoje. A ona jest szczęśliwa... To trochę nie fair.(...) Ty odbierzesz jej to całe szczęście…

Diana opracuje skomplikowany plan, a Greta - słuchając jej wytycznych – pojedzie od razu do klubu, by nawiązać znajomość z Józkiem.

- Czy ty to... naprawdę ty?... Józek Sałatka?! Tak bardzo chciałam cię poznać... Na żywo wyglądasz dużo lepiej niż w telewizji!

Kilka dni później nowa "przyjaciółka" namówi za to piłkarza, by odwiedził ją w domu… Życie sportowca legnie po tym spotkaniu w gruzach. Jaką zemstę zaplanuje Diana? I co dokładnie wydarzy się w domu Grety?

Józek zostanie wrobiony w gwałt! Trafi za kratki za niewinność?Zobacz więcej