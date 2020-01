"Barwy szczęścia" odcinki 2183-2184. Mariola zacznie podrywać Wangela! Wygryzie Justina z jego posady? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2183. odcinku "Barw szczęścia" Mariola będzie chciała ukarać Justina za jego zachowanie przy programie i zacznie podrywać Wangela! On nie będzie obojętny na jej zaloty... Będą razem, a Mariola awansuje? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2183. w środę, 29.01.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Związek Marioli (Agnieszka Mrozińska) i Justina (Jasper Sołtysiewicz) jest bardzo burzliwy - ciągle rozstają się i schodzą. Wkrótce Kanadyjczyk osiągnie duży sukces w telewizji i przez pochwały Wangela (Marek Kałużyński) bardzo się zmieni, co zdenerwuje Mariolkę.

Justin osiągnie wielki sukces w telewizji! Szef stacji postanowi go przekupić?Zobacz więcej

Niedługo zacznie się praca nad drugą edycją "Ex-Ex", ale nie wszystko będzie szło gładko. W 2183. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariola będzie wściekła, że Justin nie przykłada się do swoich obowiązków i doniesie o tym Wangelowi, dodając, że jej były ukochany sabotuje program. Niestety szef stacji zacznie bronić Justina, więc Mariolka postanowi działać inaczej - wszystko po to, by się go pozbyć. Zacznie podrywać Wangela na oczach Justina! Ten od razu się wścieknie i wyżali się Hubertowi.

- Ona go uwodzi! Klei się do niego!

- Na złość ci robi... Albo się popisuje.

Tymczasem w 2184. odcinku serialu okaże się, że szef stacji nie jest obojętny na jej zaloty i uzna, że nie potrzebuje Justina, skoro ma Mariolę! Kłos awansuje i wygryzie Justina?

Remek będzie znęcał się nad Reginą! Zrobi jej krzywdę?Zobacz więcej