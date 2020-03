"Barwy szczęścia" odcinki 2234-2236. Podwójne zaręczyny w Izraelu! Agata i Miriam powiedzą "tak"? [CO SIĘ WYDARZY]

Już wkrótce Agata i Patryk wyjadą do Izraela, gdzie spotkają się z Miriam i Pawłem. Dojdzie tam do podwójnych zaręczyn! Obie panie zgodzą się na ślub? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2234. w czwartek, 9.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Już niedługo Miriam (Sandra Staniszewska-Herbich) namówi Agatę (Natalia Zambrzycka) i Patryka (Konrad Skolimowski), by przyjechali do Izraela. Paweł (Mateusz Rzeźniczak) załatwi im wizytę u swojego neurologa, by mogli skonsultować z nim przypadek Huberta (Marek Molak).

W 2234. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Miriam, Agata i Patryk najpierw będą zwiedzać Izrael, a później odwiedzą Pawła w szpitalu. W pewnym momencie były chłopak Pyrki wstanie, zrobi kilka kroków i... poprosi Miriam o rękę!

- Wybacz, że nie klęknę... - powie, wsuwając jej pierścionek na palec, a ona wykrzyknie tylko: - Tak! Tak! Ja też cię kocham!

Tymczasem lekarz Pawła zapewni Agatę, że postara się pomóc jej bratu tak, by odzyskał pełną sprawność. Kilka dni później cała czwórka znowu wybierze się na beztroską podróż po Izraelu. Wtedy, w 2236. odcinku "Barw szczęścia" Patryk wyzna Agacie, że jest z nią bardzo szczęśliwy, uklęknie i poprosi ją, by została jego żoną! Miriam i Paweł zaczną bić brawo, a Patryk rzuci tylko do dawnego rywala: - Nie myśl, że to ty mnie zainspirowałeś. Od dawna to planowałem, tylko szukałem fajnego miejsca.

Czy obie pary będą szczęśliwe i wkrótce zobaczymy ich ślub?

