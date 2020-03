"Barwy szczęścia" odcnek 2227. Iwona urodzi córkę! Marek ją porzuci?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2227. odcinku "Barw szczęścia" Iwona zacznie przedwcześnie rodzić i Marek zawiezie ją do szpitala. Pyrka urodzi córkę, a Złoty będzie miał inne kłopoty, którymi będzie musiał się zająć... Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2227. we wtorek, 31.03.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Do tej pory wciąż nie było do końca wiadomo, kto jest ojcem dziecka Iwony (Izabela Zwierzyńska). Wkrótce jednak potwierdzą się przypuszczenia - to Marek (Marcin Perchuć)!

W 2227. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Iwona dostanie silnych skurczy. Na szczęście będzie wtedy w mieszkaniu Złotego, który natychmiast zadzwoni na pogotowie. - Naszemu maleństwu spieszy się na ten świat - powie trochę przerażona Iwona do Marka, bo to dopiero trzydziesty tydzień. Pyrka trafi do szpitala, gdzie lekarze przewiozą ją na salę operacyjną. - Płód nie jest uszkodzony, ale musimy rozwiązać ciążę przed czasem ze względu na stan matki - usłyszą Marek i Agata (Natalia Zambrzycka) od lekarzy.

Iwona urodzi córkę, która od razu trafi do inkubatora, ale na szczęście obie panie będą zdrowe. Tymczasem do szpitala trafi Witek (Witold Sosulski) po zażyciu narkotyków. Chłopak dowie się, że ojciec ma drugie dziecko. Poczuje się bardzo niechciany i będzie bardzo rozżalony, że nie jest już dla Marka najważniejszy. Iwona również dowie się o kłopotach Witka, więc postanowi zamieszkać u rodzeństwa, by Złoty mógł zająć się synem. Zostanie sama z dzieckiem?

