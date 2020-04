"Barwy szczęścia". Paweł oświadczy się Miriam! Sandra Staniszewska-Herbich wspomina zdjęcia w Izraelu!

Coraz więcej emocji w serialu "Barwy szczęścia"! Wszystko wskazuje na to, że w serialu szykuje się kolejny ślub! Już wkrótce "TAK" na zaręczyny Pawła odpowie Miriam, w którą wciela się Sandra Staniszewska-Herbich! Aktorka opowiedziała nam o tym, co się wydarzy w najbliższych odcinkach "Barw szczęścia".

"Barwy szczęścia" odcinek 2231. w poniedziałek, 6.04.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Sandra Staniszewska-Herbich w serialu "Barwy szczęścia" wciela się w postać pięknej Miriam. Już wkrótce jej bohaterka stanie na ślubnym kobiercu! To kolejny aktorski ślub Sandry! Czy czuje, że wpadła w pewną szufladkę?

Aktor często posiada swoją szufladę, moją chyba będą śluby. Niedawno w komedii "Mayday" brałam "głośny" ślub (film można oglądać już na vod.pl lub player.pl), a teraz kolejny ślub, którym produkcja "Barw szczęścia" mnie zupełnie zaskoczyła. Paweł (Mateusz Rzeźniczak) oświadczy się Miriam w wielkim stylu. Nie sposób było odmówić.

Łukasz ma sąsiada-sadystę?! Jacek Lenartowicz dołącza do obsadyZobacz więcej

Niedawno Sandra Staniszewska-Herbich wraz z ekipą "Barw szczęścia" wyjechała do Izraela, gdzie realizowano zdjęcia do kolejnych odcinków serialu. W polskich serialowych warunkach to dość nietypowe doświadczenie, dlatego nie sposób nie było nie zapytać - jak wspomina izraelską przygodę?

Izrael - Ziemia Święta. Słońce, dwadzieścia stopni, kiedy u nas zima i mróz, tam rozgrzane budynki z piaskowca i klapki na nogach. Duchowa stolica trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Ludzie z całego świata spotykają się w Bazylice Grobu Pańskiego, przy ścianie płaczu i modlą się głośno w swoich językach. Surowe piękno nasyconej wieloma symbolami Jerozolimie sprawia, że czujesz się tam bardzo szczególnie. Plan zdjęciowy odbywał się w wielu miejscach, ale to Jerusalem zrobiło na mnie największe wrażenie. Jest to zupełnie inne miasto niż każde inne jakie znałam wcześniej. Ma w sobie misterium, jest autentyczne, chodzi się tam z szacunkiem i atencją, w końcu kiedyś po ten ziemi kroczył Jezus. Poszanowanie dla tego miejsca czuć w każdej uliczce.

Regina i Helmut biorą ślub! Wiesia i tak ich rozdzieli? Zobacz więcej

Dla niektórych widzów Miriam może jawić się jako dość tajemnicza bohaterka. Jak na swoją postać patrzy Sandra Staniszewska-Herbich? Zapytaliśmy!