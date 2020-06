"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020. Agata zdradzi Patryka?! Jej szef zacznie ją podrywać [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "Barw szczęścia" szef Agaty zacznie ją obdarowywać prezentami! Czyżby Patryk miał rywala? Sprawdź szczegóły!

Agata (Natalia Zambrzycka) jakiś czas temu zaczęła pracę w korporacji. Jej początki w "Fit Zdrowiu" nie były najłatwiejsze, ale odkąd jej szefem nie jest Durski (Maksymilian Rogacki), tylko Romanowski (Maciej Jachowski), wszystko się zmieniło.

Prezes zaczął doceniać pracę Pyrki i nawet trochę zaprzyjaźnił się z nią i z Miką (Ewa Mosakowska). Jednak w powakacyjnych odcinkach serialu "Barw szczęścia" mężczyzna pójdzie krok dalej!

Romanowski zbliży się do Agaty i w pewnym momencie zacznie obdarowywać ją prezentami! Czy to znaczy, że Agata mu się spodobała? Dojdzie między nimi do czegoś? Co z Patrykiem (Konrad Skolimowski)? Tego dowiemy się wkrótce!

