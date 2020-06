"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020. Bożena postanowi wyjechać z Kasią na Sycylię! Bruno jej nie powstrzyma? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "Barw szczęścia" Bożena nadal będzie wściekła na Bruna. Nie dość, że zacznie myśleć o rozwodzie, to jeszcze będzie chciała wyjechać z kraju! Stański jej nie powstrzyma? Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020 od poniedziałku do piątku o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

W powakacyjnych odcinkach "Barw szczęścia" zobaczymy poważne kryzysy w dwóch małżeństwach - Kasi (Katarzyna Glinka) i Łukasza (Michał Rolnicki) oraz Bożeny (Marieta Żukowska) i Bruna (Lesław Żurek)! To się nie może dobrze skończyć...

Kasia i Bożena spotkają się i wtedy Stańska zacznie narzekać na męża. - Mieszkam teraz u ojca i Amelii. Jestem do tego stopnia rozgoryczona, że nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę do Bruna. Jak on mógł mnie tak upokorzyć? Uważa, że można mnie zastąpić szeregową pracownicą recepcji? Kim ja w ogóle dla niego jestem? Pionkiem na szachownicy? - wyżali się.

Jednak gdy Bruno podejmie ważną decyzję w sprawie hotelu - o otworzeniu galerii win - Bożena poczuje się jeszcze bardziej pominięta. To przeleje czarę goryczy i Stańska zażąda rozwodu! Postanowi także pojechać z Kasią na Sycylię... Co na to Bruno? To już definitywny koniec ich małżeństwa?

