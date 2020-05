"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020. Karolina zacznie podrywać Bruna! Odbije męża szefowej? [CO SIĘ WYDARZY]

Po wakacjach Karolina zajmie nie tylko posadę Bożeny, ale także weźmie się za jej męża! Zacznie podrywać Bruna! Co z tego wyniknie? Sprawdź, co wydarzy się w "Barwach szczęścia"!

"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020 od poniedziałku do piątku o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Pod koniec tego sezonu "Barwy szczęścia" Stańskich dotknie kryzys! Bruno (Lesław Żurek) uzna, że współpraca Bożeny (Marieta Żukowska) z Agnes (Maja Bohosiewicz) naraziła hotel na poważne straty, dlatego wyśle żonę na przymusowy urlop...

Bożena będzie wściekła i wyprowadzi się do rodziców (Stanisława Celińska i Kazimierz Mazur)! Na jej nieszczęściu skorzysta Karolina (Marta Dąbrowska), bo to ona przejmie jej obowiązki w hotelu. Co więcej, w 2287. odcinku serialu, który zobaczymy już jesienią, recepcjonistka spróbuje zająć miejsce Bożeny także u boku Bruna! Postanowi wykorzystać kryzys w ich małżeństwie.

Karolina, która od dawna podkochuje się w Stańskim, dopiero pod nieobecność Bożeny zacznie go podrywać! Jak zareaguje na to Bruno?

