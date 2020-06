"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020. Ludwik zmieni swój dom w willę Playboya? Wplącze we wszystko Stefana... [CO SIĘ WYDARZY]

Po wakacjach w domu Sadowkiego-seniora pojawią się nowe lokatorki! Czy Ludwik na stare lata stanie się seryjnym podrywaczem? Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Barwy szczęścia"!

"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020 od poniedziałku do piątku o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Ludwik (Marek Lewandowski) po odejściu żony był całkowicie załamany, lecz już wkrótce w seniora wstąpią nowe pokłady energii. Postanowi zacząć nowe życie i zacznie intensywnie szukać wrażeń, również tych miłosnych!

W jednym z powakacyjnych serialu "Barwy szczęścia" do Łukasza (Michał Rolnicki) dotrą wieści od zaniepokojonych sąsiadów ojca. Dowie się, że w willi należącej do byłego męża Reni (Ewa Serwa) co chwilę pojawiają się jakieś kobiety. Młody Sadowski postanowi sprawdzić te plotki.

Gdy przyjedzie do Otwocka, zorientuje się, że jego ojciec zorganizował casting, dla kobiet, które chciałby zamieszkać w jego luksusowym domu! Łukasz nie będzie mógł uwierzyć w to, co zobaczy. Spróbuje przemówić Ludwikowi do rozsądku, ale ten nie będzie chciał go słuchać.

Również Stefan (Krzysztof Kiersznowski) i Tolek (Marek Siudym) dowiedzą się o nowym pomyśle Ludwika. Postanowią go odwiedzić i na własne oczy zobaczyć, jak teraz żyje ich przyjaciel. Waleria (Ewa Ziętek) i Irena (Krysytna Tkacz) nie będą zadowolone, że ich partnerzy zainteresowali się współlokatorkami Sadowskiego...