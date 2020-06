"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020. Matka Patryka wezwie Agatę na rozmowę! Nie spodoba jej się przyszła synowa? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "Barw szczęścia" matka Patryka niespodziewanie wezwie Agatę na rozmowę. Dziewczyna będzie przerażona... Czego przyszła teściowa będzie od niej chciała? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020 od poniedziałku do piątku o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Patryk (Konrad Skolimowski) bardzo nie chciał, by Agata (Natalia Zambrzycka) poznała jego rodziców. W powakacyjnych odcinkach serialu "Barwy szczęścia" wyjdzie na jaw, dlaczego!

Rafał powróci! Znowu namiesza w życiu Bruna? Zobacz więcej

Rodzicie Patryka - Sławka (Ewelina Serafin) i Kornel (Jakub Bohosiewicz) - odwiedzą narzeczonych i okaże się, że są skoncentrowani wyłącznie na sobie i nie interesuje ich los ich dzieci. Jakiś czas później Sławka nieoczekiwanie zadzwoni do Agaty i poprosi ją o spotkanie. Pyrka będzie przerażona - uzna, że przyszła teściowa na pewno jej nie polubiła i ma do niej jakieś zastrzeżenia!

Tymczasem okaże się, że Jezierska potrzebuje od Agaty pomocy. Wyzna jej, że musi schudnąć i poprosi ją o pomoc w odchudzaniu. Agata przejmie się swoją rolą dietetyczki i poleci Sławce specyfik Fit-Zdrowia. Jezierska poprosi jednak przyszłą synową, by ta sprawa została między nimi. Czy skończy się to jakimiś problemami czy panie zbliżą się do siebie?

Kolejny skandal u Sadowskiego! Ludwik założy sektę?!Zobacz więcej