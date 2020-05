"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020. Powrót Jowity! Siostra Patryka znowu namiesza? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "Barw szczęścia" w życiu Patryka znowu pojawi się jego siostra, Jowita! Dziewczyna nadal będzie mieszać czy się zmieniła? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020 od poniedziałku do piątku o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Jowita (Magdalena Żak), siostra Patryka (Konrad Skolimowski), to niezła intrygantka, która lubiła uwodzić dużo starszych od siebie mężczyzn i mścić się na nich. Jeden nawet trafił przez nią do więzienia! Po jednej z takich akcji, Patryk powiedział "dość" i dziewczyna musiała wyjechać do Francji. Teraz powróci!

Łukasz wyzna Paulince, że jest jej ojcem! Kasia zdecyduje się zostawić męża!Zobacz więcej

W 2275. odcinku serialu "Barwy szczęścia", który zobaczymy po wakacjach, Jowita skontaktuje się z Agatą (Natalia Zambrzycka) i poprosi ją, by wstawiła się za nią u Patryka, by ten zgodził się z nią spotkać. W końcu rodzeństwo spotka się i dojdzie między nimi do pojednania. - Liczy się to, co jest i będzie. A co było, nie pisze się w rejestr - uzna Patryk.

Potem Jowita odwiedzi dawnych kolegów - Oliwkę (Wiktoria Gąsiewska) i Kajtka (Jakub Dmochowski) - i poza także Justina (Jasper Sołtysiewicz), któremu od razu się spodoba. Niestety szybko wyjdzie na jaw, że dziewczyna wcale się nie zmieniła i znów pokaże, na co ją stać... Co tym razem wymyśli? Tego dowiemy się wkrótce!

Herman poprosi Celinę o rękę! Ona powie "nie"?!Zobacz więcej