"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020. Rafał powróci! Znowu namiesza w życiu Bruna? [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "Barw szczęścia" zobaczymy powrót czarnego charakteru - Rafała, który sprowadził kłopoty na hotel Bruna. Teraz też namiesza? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" po wakacjach 2020 od poniedziałku do piątku o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Jakiś czas temu w hotelu Stańskich mieszkał na stałe Rafał (Wojciech Solorz), dawny kolega Bruna (Lesław Żurek). Zaborski założył w hotelu nielegalne kasyno, za co w końcu został aresztowany. Wyszło też na jaw, że Bruno prowadził kiedyś wspólnie z Rafałem parabank i doprowadzili wszystkich swoich klientów do bankructwa!

Teraz Rafał, mimo że ma dziecko z Karoliną (Marta Dąbrowska), to nie pojawia się w serialu, bo nadal siedzi w więzieniu. Jednak w powakacyjnych odcinkach serialu "Barwy szczęścia" to się zmieni! Wojciech Solarz udzielił wywiadu dla "Tele Tygodnia" i zdradził, co czeka jego bohatera.

Mój bohater z "Barw szczęścia", Rafał Zaborski, to już zupełnie inny typ. Za swoje machlojki trafił do więzienia, ale chyba niebawem z niego wyjdzie. Dostałem informację, że mam się w lipcu zgłosić na plan! - powiedział.

Czy Rafał namiesza w życiu Bruna i Karoliny? Tego dowiemy się wkrótce!

