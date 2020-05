"Batwoman". Ruby Rose zrezygnowała z głównej roli! Dlaczego? Co dalej z serialem?

Czarne chmury zbierają się nad serialem "Batwoman", który polscy widzowie mogą oglądać na platformie HBO GO. Nie dość, że 1. sezon produkcji zebrał chłodne recenzje, to jeszcze teraz z roli zrezygnowała Ruby Rose, która wcielała się w tytułową bohaterkę! Co się stało?

"Batwoman" to projekt, który od początku wywołuje kontrowersje. Wielu widzów nie wierzyło, że serialowa opowieść o tej bohaterce może się udać, a ich obawy po części potwierdziły recenzje produkcji. Jeszcze w czasie realizacji zdjęć do serialu ciężkiemu wypadkowi uległa Ruby Rose, co dodatkowo wszystko skomplikowało, jednak ten wypadek nie miał wpływu na decyzję aktorki.

Ruby Rose postanowiła rozstać się z serialem "Batwoman" po 1. sezonie. Aktorka nie wyjawiła powodów swojego odejścia, ale zdecydowała się na to w porozumieniu z szefostwem produkcji. Jednocześnie Ruby Rose podziękowała całej ekipie, dodając, że szanuje ich pracę. Nieoficjalnie mówi się, że australijska modelka i aktorka nie potrafiła odnaleźć się na planie "Batwoman" i przytłaczało ją szybkie tempo prac nad serialem. To był zły casting, nie pasowała do tej roli - coraz częściej pojawiają się takie głosy.

Co odejście Ruby Rose oznacza dla przyszłości "Batwoman"? Jako, że serial ma już zamówienie na 2. sezon, to producenci już rozpoczęli poszukiwania nowej aktorki do tytułowej roli. W tym momencie wiadomo jedynie, że - podobnie jak przy 1. sezonie - szansę na angaż mają wyłącznie aktorki będące przedstawicielkami społeczności LGBT.

Przypomnijmy, że Batwoman to Katy Kane, czyli dziedziczka ogromnej fortuny, która rodzinne pieniądze wykorzystuje do walki z przestępczością w Gotham City. Ponadto Batwoman to pierwsza otwarcie homoseksualna główna superbohaterka serialowa.

Źródło: Associated Press/x-news