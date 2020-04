"Będzie dobrze, kochanie". Wiktoria Gąsiewska i Filip Gurłacz w pierwszym telewizyjnym serialu nagrywanym z domów! Premiera w TVP2!

Wiktoria Gąsiewska i Filip Gurłacz grają główne role w pierwszym telewizyjnym serialu nagrywanym z domów. "Będzie dobrze, kochanie" to produkcja, która powstała ze względu na pandemię koronawirusa. Serial będzie można oglądać w TVP2!

"Będzie dobrze, kochanie" to pierwszy w Polsce serial telewizyjny nagrywany bez klasycznych planów zdjęciowych. Jest on realizowany w domach aktorów, którzy swoje role odrywają w autentycznych wnętrzach i strojach. Odcinki formą przypominają połączenia wideo za pomocą komunikatorów internetowych.

Głównymi bohaterami są Justyna (Wiktoria Gąsiewska) i Artur (Filip Gurłacz), którzy mieli niedługo wziąć ślub i planowali huczne wesele. Miesiące przygotowań przekreślił wybuch epidemii. Do tego niedoszły pan młody utknął w Australii, gdzie wyjechał do pracy. Narzeczeni martwią się nie tylko ceremonią, która stanęła pod znakiem zapytania. Obawiają się przede wszystkim długiej rozłąki. Walczą o to, by być razem. Wsparcia udzielają im bliscy.

Justyna może liczyć na matkę Lilkę (Ilona Ostrowska) i ojca Waldka (Jacek Lenartowicz). Także rodzice Artura, Elżbieta (Dorota Chotecka) i Zygmunt (Tomasz Sapryk), próbują służyć radą w tej trudnej sytuacji. Pomocne okazują się także babcia Justyny (Bożena Dykiel) i przyjaciółka Lilki, Ewa (Anna Dereszowska). Autorami pomysłu są Bartosz Kubera – reżyser serialu i Krzysztof Gureczny, który wraz z Mirką Szawińską i Rafałem Skarżyckim są scenarzystami. Serial będzie można oglądać w czwartki i piątki od godz. 20:40 (po dwa odcinki). Powtórki w poniedziałki i wtorki od godz. 18:55.

