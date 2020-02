Bestsellery Empiku 2019 - wyniki. Roksana Węgiel i Blanka Lipińska wśród zwycięzców! Kto jeszcze otrzymał statuetkę? [LISTA ZWYCIĘZCÓW]

Znamy wyniki plebiscytu Bestsellery Empiku 2019! Tym razem wśród zwycięzców są m.in. Roksana Węgiel i Blanka Lipińska. Kto jeszcze triumfował? Zobacz listę wygranych!

To już 21. edycja Bestsellerów Empiku, plebiscytu, w którym nagradzani są pisarze, a także twórcy filmów czy muzyki. W tym roku na scenie wystąpili m. in. Mrozu, Artur Rojek, Natalia Nykiel czy duet Ania Dąbrowska i Krzysztof Zalewski. Swój występ w ostatniej chwili odwołały Kayah i Viki Gabor, z powodu choroby nastolatki. Galę poprowadził Marcin Prokop, a relację z czerwonego dywanu - Karolina Gilon i Piotr Grabarczyk.

Bestsellery Empiku 2019 - wyniki:

LITERATURA

LITERATURA PIĘKNA:

Emigracja – Malcolm XD

Kołysanka z Auschwitz – Mario Escobar (tłum. Patrycja Zarawska)

Koniec samotności – Janusz Leon Wiśniewski

Serotonina – Michel Houellebecq (tłum. Beata Gepert)

Teoria opanowywania trwogi – Tomasz Organek

LITERATURA OBYCZAJOWA:

Kolejne 365 dni – Blanka Lipińska

Riverdale. Dzień wcześniej – Micol Ostow (tłum. Marek Cieślik)

Trzy kroki od siebie – Rachael Lippincott, Mikki Daughtry, Tobias Iaconis (tłum. Maciej Potulny)

Zjazd absolwentów – Guillaume Musso (tłum. Joanna Prądzyńska)

Zranić marionetkę – Katarzyna Grochola

KRYMINAŁ/SENSACJA/THRILLER:

Listy zza grobu – Remigiusz Mróz

Nóż. Harry Hole – Jo Nesbø (tłum. Iwona Zimnicka)

Pacjentka – Alex Michaelides (tłum. Agnieszka Wyszogrodzka-Gaik)

Pozwól mi wrócić – B.A. Paris (tłum. Magdalena Koziej)

Złota klatka – Camilla Läckberg (tłum. Inga Sawicka)

LITERATURA DLA DZIECI:

Banda czarnej frotte – Justyna Bednarek

Dziennik Rowleya. Zapiski chłopca o złotym sercu – Jeff Kinney (tłum. Joanna Wajs)

Magiczne drzewo. Pióro T-rexa – Andrzej Maleszka

Mia i biały lew. Historia niezwykłej przyjaźni – Prune de Maistre (tłum. Iwona Banach)

Smocza straż. Gniew Króla smoków – Brandon Mull (tłum. Rafał Lisowski)

AUDIOBOOK:

Becoming. Moja historia – Michelle Obama (tłum. Dariusz Żukowski); czyta Agata Kulesza

Chaos – oryginalny serial audio Empik Go na podstawie „Szczurów Wrocławia” Roberta J. Szmidta; występują: Mariusz Bonaszewski, Piotr Adamczyk, Łukasz Simlat, Jacek Braciak, Marian Dziędziel, Krzysztof Czeczot;

Listy zza grobu – Remigiusz Mróz; czyta Marcin Dorociński

Pacjentka – Alex Michaelides (tłum. Agnieszka Wyszogrodzka-Gaik); czytają: Ewa Abart i Marcin Popczyński

Tatuażysta z Auschwitz – Heather Morris (tłum. Katarzyna Gucio); czyta Filip Kosior

ODKRYCIE EMPIKU - LITERATURA

Joanna Gierak-Onoszko – 27 śmierci Toby'ego Obeda

Olga Gitkiewicz – Nie zdążę

Jakub Małecki – Horyzont

Adam Robiński – Kiczery. Podróż przez Bieszczady

Dominika Słowik – Zimowla

MUZYKA

POP/ROCK:

Helsinki – Daria Zawiałow

Kolor cafe: Przeboje włoskie i francuskie – Michał Bajor

Map of the Soul: Persona – BTS

Roksana Węgiel – Roksana Węgiel

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

HIP-HOP:

Chudy chłopak – Kali / Magiera

Instrukcja obsługi świrów – O.S.T.R.

Mr Kękę – Kękę

Pocztówka z WWA, Lato ’19 – Taco Hemingway

Wojtek Sokół – Sokół

MUZYKA FILMOWA:

Ikar. Legenda Mietka Kosza muzyka z filmu – Leszek Możdżer

Kraina lodu 2 muzyka z filmu

Last Christmas muzyka z filmu

Pewnego razu...w Hollywood muzyka z filmu

Proceder. Żyj aż do bólu muzyka z filmu “Proceder”

ODKRYCIE EMPIKU - MUZYKA

Enchanted Hunters – Dwunasty Dom

Ralph Kaminski – Młodość

Król – Nieumiarkowania

Hania Rani – międzynarodowa trasa koncertowa oraz płyta Esja

SCHAFTER – Audiotele

FILM

FILM FABULARNY:

Avengers: Koniec gry – reż. Anthony i Joe Russo

Bohemian Rhapsody – reż. Bryan Singer

Green Book – reż. Peter Farelly

Kamerdyner – reż. Filip Bajon

Kler – reż. Wojtek Smarzowski

FILM ANIMOWANY:

Hotel Transylwania 3 – reż. Genndy Tartakovsky

Jak wytresować smoka 3 – reż. Dean DeBlois

Król Lew – reż. Jon Favreau

Sekretne życie zwierzaków domowych 2 – reż. Chris Renaud

Spider-Man Uniwersum – reż. Bob Persichetti

ODKRYCIE EMPIKU - FILM

Piotr Adamski - Eastern

Kalina Alabrudzińska - Nic nie ginie

Łukasz Kośmicki - Ukryta gra

Bartosz Kruhlik - Supernova

Tomek Popakul - Acid Rain

WYDARZENIE ROKU:

Olga Tokarczuk - Wykład Noblowski i efekt Nobla w Polsce

