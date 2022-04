"Better Call Saul" i inne ciekawe spin-offy, które warto obejrzeć. Oto najlepsze produkcje poboczne

Serial "Breaking Bad" doczekał się swojego spin-offa. "Better Call Saul" podbił serca widzów tak samo szybko, jak pierwotna opowieść. Nie jest to jedyna produkcja, która przedstawia wątki poboczne głównej historii. Jakie inne seriale tego typu warto zobaczyć? Dowiesz się tego z naszego zestawienia.

Nie tylko "Breaking Bad" ma spin-offa

"Better Call Saul" przedstawia wydarzenia bardzo blisko związane z serialem "Breaking bad". W spin-offie poznajemy losy prawnika, czyli wydarzenia, które miały miejsce przed akcją pierwotnej produkcji. Saul na tyle przyciągnął do siebie widzów, że doczekał się aż 6 sezonów. Ostatni z nich dopiero zobaczymy w połowie kwietnia. Finałowy sezon "Better Call Saul" podzielony będzie na dwie części. Więcej o nadchodzących odcinkach pisaliśmy już wcześniej.

Inne spin-offy, które warto obejrzeć

Widać więc, że tworzenie pobocznych wątków nie oznacza rozciągania na siłę życiorysów znanych bohaterów. Spin-off to ciekawa propozycja dla wielkich fanów danego tytułu, ale też osób, które nie były bardzo zachwycone pierwotną produkcją. Być może poznanie historii od zupełnie innej strony jednak przekona niezadowolonych widzów. Wiedzieliście o tym, że animacja "Big Mouth" też może pochwalić się spin-offem?

Być może są tu również fani medycznych historii, w których mogą poznać fabularne przygody pracowników służby zdrowia. Jeden z najbardziej znanych seriali w tej kategorii, czyli "Chirurdzy" też doczekał się kilku spin-offów. Jest nim m.in. "Prywatna praktyka", gdzie lepiej zaznajamiamy się z postacią graną przez Kate Walsh.

Jakie inne spin-offy warto zobaczyć? Dowiesz się tego z naszej galerii!

