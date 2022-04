"Better Call Saul". To już potwierdzone! Walter i Jesse znowu razem na ekranie

Pięć sezonów "Breaking Bad" i film "El Camino: A Breaking Bad Movie" - to jeszcze nie koniec jednego z najbardziej uwielbianych duetów w historii serialów. Walter i Jesse powrócą w ostatnim sezonie spin-offu, "Better Call Saul". Informację potwierdza współtwórca serialu i dzieli się przemyśleniami na temat finałowych odcinków.

To już potwierdzone! Walter i Jesse znowu razem na ekranie w "Better Call Saul"

"Better Call Saul" przedstawia wydarzenia związane z serialem "Breaking bad" bardzo blisko, które tak przyciągnęły do siebie widzów, że spin-off doczekał się aż 6 sezonów. Poznajemy w nim losy prawnika, czyli wydarzenia, które miały miejsce przed akcją pierwotnej produkcji. Już niedługo zobaczymy finałowy sezon "Better Call Saul" - rozpocznie się 18 kwietnia, nowe odcinki będą udostępniane do późnego maja, a druga część sezonu powróci na początku lipca.

Bryan Cranston i Aaron Paul wcielali się w Waltera i Jessego przez 5 sezonów "Breaking Bad", a także w filmie z 2019 roku, "El Camino: A Breaking Bad Movie". Teraz powracają w finałowym sezonie " Better Call Saul" - to już oficjalne! Informację potwierdził współtwórca serialu Peter Gould podczas wydarzenia Paleyfest, a także przedstawiciele telewizji AMC. Na oficjalnym koncie serialu na Twitterze pojawiło się zdjęcie aktorów z popisem: "Oni wracają".

Gould opowiedział także o wrażeniach związanych z tworzeniem finałowych odcinków tak uwielbianego serialu z długą historią:

To jest jak piekielna kostka Rubika. To niesamowicie onieśmielające wyzwanie, ale tak samo było z początkami serialu.

Miejmy nadzieję, że ostatni odcinek będzie tak samo udany jak ten pierwszy i pozostawi widzów z poczuciem dobrze zakończonej historii. W to, że historia "Zadzwoń do Saula" naprawdę się kończy, nie wierzy nawet sam odtwórca roli Saula Goodmana, Bob Odenkirk. Jak przytacza serwis Deadline, aktor wyznaje:

Mimo że wiem, co się dzieje [na końcu], chyba to do mnie nie dociera. Chyba będę musiał obejrzeć to z całą resztą i wtedy to do mnie dotrze.

