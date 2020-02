"Betty". HBO przygotowało serialową kontynuację "Skejterek"! Będzie hit na miarę "Euforii"?

"Skejterki" (org. "Skate Kitchen") to jeden z najciekawszych amerykańskich filmów niezależnych z 2018 roku, który już wkrótce doczeka się niespodziewanej kontynuacji... w formie serialu! Produkcją zainteresowała się telewizja HBO, która właśnie zaprezentowała zwiastun serialu "Betty".

"Betty" to bezpośrednia kontynuacja "Skejterek". Za reżyserię odpowiada wciąż Crystal Moselle, a w obsadzie są Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell oraz Rachelle Vinberg. Szczegóły fabuły jeszcze nie są znane, ale już zwiastun pokazuje, że klimat i styl "Skejterek" zostanie utrzymany.

"Betty" na amerykańskim HBO zadebiutuje 1 maja i będzie liczyć sześć półgodzinnych odcinków. Teoretycznie niewiele, ale czujemy, że w opowieści o nastolatkach z różnych środowisk, które na dobre i złe połączyła miłość do deskorolki, jest ogromny potencjał.

HBO wie, co robi decydując się na serialowe rozwiniętego filmu, który zachwycił publiczność na festiwalach filmowych. Czy produkcja będzie równie mocna co ubiegłoroczna "Euforia"? Pozornie to kompletnie inne seriale, ale zapewne kilka punktów wspólnych będzie można znaleźć.

W tym momencie jeszcze nie wiemy, czy "Betty" trafi na antenę polskiego HBO.