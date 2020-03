"Bez Ściemy". Banderas jest "ciapą"?! Walerija Żulawlewa i Żora Korolyov odkrywają tajemnice tańca w filmach!

Walerija Żulawlewa i Żora Korolyov - popularni tancerze, znani m.in. z programu "Taniec z gwiazdami" sprawdzają, jak dużo ściemy jest w scenach tańca w popularnych filmach. Czy Patrick Swayze naprawdę nauczył tańczyć swoją partnerkę w "Dirty Dancing", a Antonio Banderas jest "ciapą"? Wyjaśniamy w programie "Bez Ściemy"!

"Bez ściemy" - taniec w filmach

W kolejnym odcinku programu "Bez Ściemy" przyglądamy się scenom tanecznym w filmach. Nasi eksperci, znani m.in. z programu "Taniec z gwiazdami" tancerze - Walerija Żurawlewa i Żora Korolyov sprawdzają, czy taneczne filmy to jedna wielka ściema!

Pod lupę wzięte zostały największe taneczne hity filmowe, w tym oczywiście kultowy "Dirty Dancing". Żurawlewa i Korolyov wytłumaczyli, na czym polega największa trudność kojarzącego się z tym filmem podnoszenia w finałowej scenie. Czy Patrick Swayze faktycznie był dobrym tancerzem i udało mu się nauczyć tańczyć swoją filmową partnerkę? Jak nasi eksperci ocenili drugą część "Dirty Dancing" i dlaczego Walerija Żurawlewa nazwała Antonio Banderasa "ciapą"? Zobacz program "Bez Ściemy"!

"Bez ściemy" - o programie

"Bez Ściemy" to program, w którym oceniamy realizm scen filmowych. Jak to możliwe, by po gradzie ciosów fryzura była wciąż idealna, a na twarzy nie było ani śladu? Ale jak on to zrobił, że skoczył z dachu wprost na przejeżdżający motor i nim odjechał? Z czego są te szyby, skoro jak się przez nie przeleci to człowiek nie ma nawet zadrapania ? To wszystko - i jeszcze więcej - bezlitośnie, ale z dużą dozą humoru wyjaśnią eksperci w programie "Bez Ściemy"!

