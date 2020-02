"Bez Ściemy". "Szybcy i wściekli" to jedna wielka ściema?! Które filmowe pościgi mogłyby wydarzyć się naprawdę?

Ruszamy z drugim sezonem programu "Bez Ściemy"! Na początek, przyglądamy się filmowym scenom pościgów. Czy któreś z nich w ogóle mogłyby wydarzyć się naprawdę i - co ważniejsze - nie zakończyć się tragedią?

"Bez ściemy" - sceny pościgów

Nie ma wątpliwości, że najbardziej spektakularne pościgi można zobaczyć w serii filmów "Szybcy i wściekli". Nasi eksperci - profesjonalny kierowca driftingowy Karolina Pilarczyk oraz rajdowiec Jarek Kazberuk - ocenili, ile ściemy jest w scenach filmowych z Vinem Dieselem w roli głównej. W realu Dominic Toretto musiałby mieć przecież kilka żyć, aby wykonać pokazywane na ekranie akcje.

W 1. odcinku nowego sezonu "Bez Ściemy" , oprócz kultowych "Szybkich i wściekłych", pod lupę wzięte zostały takie filmowe hity jak "Blues Brothers" i "Transporter 3". Którą ze sztuczek od zawsze chciał wykonać Jarek Kazberuk? Gdzie, według Karoliny Pilarczyk widać "kit za kitem"? Przekonajcie się sami!

"Bez ściemy" - o programie

"Bez Ściemy" to program, w którym oceniamy realizm scen filmowych. Jak to możliwe, by po gradzie ciosów fryzura była wciąż idealna, a na twarzy nie było ani śladu? Ale jak on to zrobił, że skoczył z dachu wprost na przejeżdżający motor i nim odjechał? Z czego są te szyby, skoro jak się przez nie przeleci to człowiek nie ma nawet zadrapania ? To wszystko - i jeszcze więcej - bezlitośnie, ale z dużą dozą humoru wyjaśnią eksperci w programie "Bez Ściemy"!