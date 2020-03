"Bez Ściemy". Tomasz Karolak i Sylvester Stallone na scenie! Kto NIE potrafi śpiewać w filmach i serialach?

Agnieszka Hekiert i Dariusz Kordek oceniają głos Tomasza Karolaka i umiejętności aktorskie Dody! Co jest większą ściemą - śpiewanie aktorów w filmach i serialach czy udział wokalistów w produkcjach kinowych i telewizyjnych? Sprawdzamy w programie "Bez Ściemy"!

"Bez ściemy" - jak się śpiewa w filmach i serialach?

Jesteście ciekawi, czy aktorzy naprawdę śpiewają będąc na planie filmów lub seriali? Czy wokaliści są też dobrymi aktorami? W programie "Bez Ściemy" sprawdzili to nasi eksperci: znana m.in. z programu "Twoja twarz brzmi znajomo" trenerka wokalna Agnieszka Hekiert oraz aktor, któremu śpiewanie nie sprawia problemu - Dariusz Kordek.

W tym odcinku przyjrzeliśmy się, a właściwie - przysłuchaliśmy - scenom z takich filmów jak np. "Kryształ górski", w którym śpiewa sam Sylvester Stallone oraz "Boska Florence" z niesamowitą rolą Meryl Streep. Nie mogło zabraknąć także serialu "39 i pół", w którym swoje umiejętności wokalne prezentuje Tomasz Karolak. Czy śpiewanie wyszło mu lepiej w kontynuacji serialu po latach - "39 i pół tygodnia"? Dariusz Kordek zdradził też kulisy swojego kultowego występu jako Mariano Italiano w "Poranku kojota". Musicie to zobaczyć!

"Bez ściemy" - o programie

"Bez Ściemy" to program, w którym oceniamy realizm scen filmowych. Jak to możliwe, by po gradzie ciosów fryzura była wciąż idealna, a na twarzy nie było ani śladu? Ale jak on to zrobił, że skoczył z dachu wprost na przejeżdżający motor i nim odjechał? Z czego są te szyby, skoro jak się przez nie przeleci to człowiek nie ma nawet zadrapania ? To wszystko - i jeszcze więcej - bezlitośnie, ale z dużą dozą humoru wyjaśnią eksperci w programie "Bez Ściemy"!

