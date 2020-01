"Big Brother 2". Kamil Atylla Lemieszewski wyprowadza się z Londynu dla Ewy. Co z jego karierę aktorską?

Kamil Atylla Lemieszewski to zwycięzca programu "Big Brother 2", który mieszka w Londynie. Annie Senkarze opowiedział o swoim życiu po programie. Czy wszystkie historie, które opowiadał w show były prawdziwe? Czy planuje wrócić do Warszawy?

Kamil Lemieszewski wraca do Polski dla Ewy!

Kamil Atylla Lemieszewski wygrał 2. edycję programu "Big Brother" w TVN7. Był osobą, która od początku wzbudzała wiele kontrowersji. Jego styl bycia z jednej strony fascynował, z drugiej - irytował. Między nim a pozostałymi mieszkańcami Domu Wielkiego Brata dochodziło do różnych spięć, przez co to właśnie on był najczęściej nominowany do opuszczenia domu. Ostatecznie nie tylko wygrał "Big Brothera", ale też znalazł miłość!

Kamil Lemieszewski wygrał za mało pieniędzy? Na święta został bez grosza!Zobacz więcej

Przed programem Kamil mieszkał w Londynie. Teraz postanowił wrócić do Polski, a jego decyzja podyktowana jest chęcią stałego przebywania z Ewą, w której zakochał się właśnie będąc w Domu Wielkiego Brata. - Ewa jest moją miłością, moją kobietą, a zarazem moim domem. Gdzie moja kobieta, tam mój dom - mówi stanowczo. - Wracam do Warszawy, a tak naprawdę wraca do Ewy. Gdziekolwiek by była, tam ja będę - dodaje.

W Wielkiej Brytanii Lemieszewski rozwijał swoją karierę aktorską. Wystąpił w takich produkcjach jak m.in. "Król Artur", "Peaky Blinders", "Han Solo", "Gwiezdne wojny – historie" czy "Aladyn". Czy w związku z przeprowadzką ma zamiar zawiesić swoją artystyczną działalność? Zobacz wideo!

Kamil Lemieszewski przeszedł metamorfozę! Jak wygląda w nowej fryzurze?Zobacz więcej

Źródło: Dzień Dobry TVN, x-news