"Big Brother 2". Kamil i Ewa wzięli ślub?! "Teraz czas na chwile poślubnej celebracji"

Kamil Lemieszewski i Ewa Kępys wzięli ślub?! Uczestnicy 2. edycji "Big Brothera" w TVN7 pokazali zdjęcia ze swoich zaślubin. Czy ceremonia odbyła się naprawdę, a Kamil i Ewa zostali małżeństwem?

Kamil i Ewa z "Big Brothera" wzięli ślub?!

Kamil Lemieszewski - zwycięzca 2. edycji "Big Brothera" w TVN7 opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia, z których wynika, że on i Ewa Kępys, którą poznał w Domu Wielkiego Brata, wzięli ślub! Ceremonia miała odbyć się w stolicy Czech, Pradze.

Pozdrawiamy z Pragi po Naszych skrytych zaślubinach na Zamku w Czechii. 🦄👰🇨🇿🎩🐺Teraz czas na chwile poślubnej celebracji ... 🌞❤️Miłego zapiątku ❤️🌞 👸" Niech żyje Królowa życia i Król !"

Pod fotografiami pojawiło się wiele gratulacji, ale niektórzy obserwatorzy wskazują także, że nie wierzą w to, iż do ślubu naprawdę doszło. Wkrótce jednak Ewa zamieściła wideo, w którym niejako potwierdziła, że doszło do zaślubin: "Kamil jak to Kamil, w gorącej wodzie kąpany, nie wytrzymał i pochwalił się naszą radosną nowiną. Ja chciałam troszkę z tym poczekać, ale właściwie to cieszę się, że już o tym wiecie i chciałam wam serdecznie podziękować za wszystkie piękne życzenia" – powiedziała. Jeśli uczestnicy "Big Brothera" naprawdę zostali małżeństwem - gratulujemy!

Kamil Lemieszewski przeszedł metamorfozę! Jak wygląda w nowej fryzurze?Zobacz więcej

Źródło: Dzień Dobry TVN, x-news