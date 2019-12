"Big Brother 2". Kamil Lemieszewski wygrał za mało pieniędzy? Na święta został bez grosza!

Kamil Lemieszewski wygrał 2. edycję "Big Brothera" w TVN7. Teraz kontrowersyjny i bardzo barwy uczestnik skomentował wysokość swojej nagrody oraz stwierdził, że na święta został bez grosza!

W 2. edycji programu "Big Brother" największą sympatię widzów zebrał Kamil Lemieszewski. To on otrzymał główną nagrodę: samochód osobowy oraz 100 tysięcy złotych. Krótko po finale stwierdził, że część tych pieniędzy chce oddać na cele charytatywne. Teraz okazuje się, że sam nie ma ani grosza!

W wywiadzie dla magazynu "Party" Kamil stwierdził, że obecnie daleko mu do bycia bogatym. Wszystko przez to, że nie otrzymał jeszcze nagrody ani wynagrodzenia za pobyt z Domu Wielkiego Brata. - Jestem bardzo zaskoczony, bo właśnie za chwilę są święta, a ja nie zostałem nawet opłacony za pobyt w domu Wielkiego Brata i za moją grę aktorską tam na miejscu. Nagroda wpłynie, nie wiem, za kilka miesięcy i zobaczymy - powiedział.

Lemieszewski ocenił także, że główna nagroda w polskiej edycji "Big Brothera" jest zbyt mała w porównaniu do tego, co otrzymują laureaci za granicą. - Jest to mała kwota, bo na przykład w Rosji, czy Anglii wygrana to jest milion funtów albo milion dolarów, gdzie dom Wielkiego Brata zarabia dziesiątki milionów złotych, a ja dostałem sto tysięcy - skomentował.

Źródło: Dzień Dobry TVN, x-news