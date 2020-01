"Big Brother 2". Martyna Lewandowska przeszła sporą metamorfozę - schudła 10 kg! Jak teraz wygląda?

Martyna Lewandowska - uczestniczka 2. edycji programu "Big Brother" w TVN7 - przeszła sporą metamorfozę. Okazuje się, że w ostatnim czasie schudła aż 10 kg! Jak teraz wygląda?

Martyna z "Big Brothera" schudła 10 kg!

Wygląda na to, że "Big Brother" to znakomity sposób na zgubienie zbędnych kilogramów. W poprzedniej edycji dowiodła tego Iza Mączka, teraz nową figurą może pochwalić się Martyna Lewandowska. Uczestniczka, która w Domu Wielkiego Brata była od początku do samego końca, pokazała swoje zdjęcie sprzed metamorfozy.

W czasie trwania programu mieszkańcy mogli robić zakupy spożywcze tak duże, jak pozwalał im na to budżet. A pieniędzy zgromadzonych w danym tygodniu często nie było zbyt wiele. Przez to zdarzało się, że lodówka w Domu Wielkiego Brata świeciła pustką, a uczestnicy programu chodzili głodni. Między innymi dzięki temu Martyna mogła dopełnić swoją metamorfozę, którą rozpoczęła w styczniu ubiegłego roku.

W styczniu tamtego roku wyglądałam tak jak po lewej stronie, miałam problemy z żołądkiem, jelitami i hormonami. Przez stres, złą dietę oraz leki jakie przyjmowałam przytyłam ponad 10kg! (...) Przed programem schudłam kilka kilogramów, w trakcie zgubiłam kolejne..Była to moja metamorfoza tego roku! Zachęcam was do wytrwałości w waszych postanowieniach i jeśli mielibyście jakieś pytania to chętnie na nie odpisze❤️

Oprócz zmian na wadze, widoczne są także inne zmiany. Jeszcze będąc w Domu Wielkiego Brata Martyna znacząco skróciła włosy i przekazała je na peruki dla potrzebujących. Trzeba przyznać, że aktualnie Martyna prezentuje się fenomenalnie.

