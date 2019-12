"Big Brother". Angelika Głaczkowska przez rok nie uprawiała seksu! Jak układa jej się z Igorem Jakubowskim?

Angelika Głaczkowska niedawno udzieliła szczerego wywiadu "Super Expressowi", gdzie przyznała, że brak seksu nie przeszkadzał jej w programie "Big Brother". Tym samym zdementowała plotki, jakoby miała pójść do łóżka z Igorem Jakubowskim jeszcze w trakcie trwania programu. Jak widać kamery speszyły zakochanych, którzy poczekali aż program się skończy i dopiero, gdy lepiej się poznali, skonsumowali swoją znajomość.

Jednocześnie Angelika przyznała, że przed wejściem do domu Wielkiego Brata długo była singielką, przez co kompletnie nie odczuwała braku seksu, którego wcześniej nie uprawiała przez rok!

Michał Milowicz w szczerym wywiadzie. Żałuje zaszufladkowania? Jakim aktorem jest Sławomir?Zobacz więcej

Co najważniejsze - po programie "Big Brother" Angelika Głaczkowska i Igor Jakubowski wspólnie znaleźli szczęście! Para do dzisiaj jest ze sobą i wyglądają na coraz bardziej zakochanych! Igor na początku grudnia napisał w swoich mediach społecznościowych:

Nie wiem czy wiecie ,ale za chwilę mija pół roku od kiedy jesteśmy razem ❗ czas naprawdę leci bardzo szybko ⏳ Na samym początku ludzie próbowali nam wmówić że jesteśmy ze sobą ponieważ mamy jakąś umowę z Big Brother i to wszystko jest tylko i wyłącznie na potrzeby telewizji. Owszem miałem taki moment że przez chwilę pomyślałem czy to wszystko co robimy jest na pewno szczere, ale nie dlatego że miałem jakieś wewnętrzne obawy, niepewność ,a dlatego że wpływ otoczenia był aż tak bardzo silny. Razem z Angeliką codziennie dostawaliśmy mnóstwo wiadomości od ludzi którzy próbowali nam wmówić że to ściema😬😬😬 Dziś jestem w szczęśliwym związku z @fitandfly a cały szum i rozgłos o medialnej parze na szczęście powoli ucicha 🙏 Wielokrotnie powtarzam sobie że życie to suma przypadków. Cały @bigbrother.tvn7 był jednym wielkim przypadkiem od samego początku do momentu wyjścia. Dzięki temu programowi poznałem naprawdę wielu wartościowych ludzi, a dziełem tego samego przypadku było poznanie Angeliki która również do programu dostała się przypadkiem. Zyczę każdemu z was w takich przypadków jakie przytrafiły się w moim życiu. Mówi się że przypadki chodzą po ludziach, ale ja chyba powinienem zostać ambasadorem przypadku ❤️❤️❤️ miłego wieczoru