"Big Brother". Jola Rutowicz powitała Nowy Rok na Florydzie! Jak dziś wygląda? Jest nie do poznania!

Jolanta Rutowicz dała się poznać polskim widzom za sprawą programu "Big Brother 4.1". Była jedną z najbarwniejszych postaci spośród uczestników wszystkich edycji "Big Brothera" w Polsce. Jak teraz wygląda? Jest nie do poznania!

Jolanta Rutowicz jest nie do poznania!

"Nowy rok, nowa ja" - mawiają. Wygląda na to, że to stwierdzenie pasuje do Jolanty Rutowicz, którą polscy widzowie pamiętają z programu "Big Brother 4.1". To właśnie ona w 2007 roku wygrała reality show, a później zagościła w mediach jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych celebrytek. Jej znakami rozpoznawczymi były długie czarne włosy, mocny makijaż, lateks i... różowy pluszowy jednorożec.

W 2008 roku media obiegła informacja o tym, że Jola jest w związku z aktorem Jarosławem Jakimowiczem. Razem wystąpili w programie TV4 "J&J, czyli Jola i Jarek". Później można było oglądać ją w show "Gwiazdy tańczą na lodzie". Po tym, jak w 2012 roku wydała książkę "Inna", w której przyznała, że będąc w Domu Wielkiego Brata, odgrywała wykreowaną przez siebie postać, wyjechała do USA.

Przy okazji Nowego Roku, Jolanta Rutowicz opublikowała nowe zdjęcia prosto z Florydy. Jeżeli ktoś pamięta jej wizerunek sprzed lat, na pierwszy rzut oka zauważy, że wiele od tamtego czasu się zmieniło. Rutowicz od jakiegoś czasu ma blond włosy. Widać też, że dba o ciało i chętnie je eksponuje. Chcielibyście, aby wróciła do Polski?

