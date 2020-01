"Big Brother". Justyna Żak pokazała gorące zdjęcia w bikini! Fani zachwyceni!

Jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek wznowionego "Big Brothera" była youtuberka i influencerka Juszes, czyli Justyna Żak. Fani do dzisiaj wiernie obserwują działania Justyny w Internecie.

Ostatnio Justyna Żak opublikowała w sieci swoje gorące zdjęcia z bikini! Nie zrobiła tego bez powodu, była mieszkanka Domu Wielkiego Brata napisała:

Ok trzeba napisać coś fit co by mieć uzasadnienie dla fotek w bikini 😂 Pochwalę się więc Wam, że w piątek byłam pierwszy raz od dawna na siłowni! 😜✌️ Zobaczymy jak zmieni się moja sylwetka w porównaniu z tym co do tej pory robiłam ćwicząc w domu głównie na własnym ciężarze. Byłoby mi tylko łatwiej gdybym była trochę mniej aspołeczna, bo obecność tylu ludzi dookoła kiedy robię trening póki co szalenie mnie krępuje! 😱