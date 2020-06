"Big Brother". Kiedyś była gwiazdą 1. edycji "Big Brothera"! Czym dzisiaj zajmuje się Karolina Pachniewicz?

Rok 2001 był przełomowy dla polskiej telewizji. To właśnie w marcu 2001 roku telewizja TVN ruszyła z programem, który w pewnym sensie odmienił oblicze polskiej telewizji. Oczywiście chodzi o "Big Brothera", który wówczas mógł szokować, ale gdyby porównać go do niektórych dzisiejszych audycji, to wówczas był to dość niewinny program. Sprawdźcie, jak przez ten czas zmieniło się życie jednej z gwiazd 1. edycji polskiego "Big Brothera", Karoliny Pachniewicz!

JAK SIĘ ZMIENIŁA KAROLINA PACHNIEWICZ Z "BIG BROTHERA"? Gdy Karolina Pachniewicz wchodziła do domu "Wielkiego Brata" miała 21 lat i była najmłodszą uczestniczką show. Szybko zdobyła sympatię domowników oraz widzów, chociaż Gulczasa czasem irytowała już słynnym powiedzeniem "Gulczas, a jak myślisz..,.", które później nie tylko stało się legendarne, ale wręcz posłużyło za tytuł filmu Jerzego Gruzy, który zapragnął nakręcić komedię z bohaterami "Big Brothera" w rolach głównych. Karolina Pachniewicz w "Big Brotherze" poznała także miłość, jednak związek z Grzegorzem Mielcem nie przetrwał próby czasu. Warto jednak dodać, że oboje do dzisiaj mają ze sobą kontakt i pozostają w dobrych relacjach. Klaudiusz Sevković kiedyś był gwiazdą polskiego showbiznesu! Jak zmienił się uczestnik 1. edycji "Big Brothera"?Zobacz więcej Pachniewicz po wyjściu z domu "Wielkiego Brata" zniknęła z mediów i skupiła się na nauce. Dzisiaj Karolina Pachniewicz mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje w szpitalu oraz żyje ze swoim partnerem Davidem. Pachniewicz nie ma dzieci, ale została... przyszywaną babcią! Przy zdjęciu dziecka na swoim Instagramie umieściła następujący opis: Kochani to jest moja przyszywana wnuczka Delilah. Davida corki dzidzia. Moj malutki skarbus. https://www.instagram.com/p/CBQbg0Hpw6e/ Kilka lat temu Karolina Pachniewicz nagrywała filmy na YouTube, ale wszystko wskazuje, że już zrezygnowała z tego zajęcia. W jednym z filmów wypowiedziała się na temat filmu "Gulczas, a jak myślisz...". Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl