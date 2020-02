"Big Brother". Madzia i Oleh biorą ślub? "Jak uroczo wyglądam jako panna młoda?"

Magda Wójcik i Oleh Riaszeńczew poznali się w Domu Wielkiego Brata. Teraz zwyciężczyni "Big Brothera" zaskoczyła wszystkich zdjęciem w sukni ślubnej. Czyżby Madzia i Oleh szykowali się do ślubu?

"Big Brother". Madzia i Oleh biorą ślub?

W pierwszej edycji "Big Borthera" w Domu Wielkiego Brata rozkwitła miłość pomiędzy Magdą Wójcik a młodszym od niej o 10 lat Olehem Riaszeńczewem. Mimo że niewiele osób wierzyło w sukces tego związku, to po zakończeniu programu Madzia przeprowadziła się z Londynu do Warszawy i zamieszkała z ukochanym.

Teraz na swoim profilu Magda zamieściła zdjęcie w sukni ślubnej, co wywołało falę komentarzy z pytaniem czy to przygotowania do ślubu z Olehem. Sama zainteresowana na razie nie odniosła się do tych pytań.

Przypomnijmy, że niedawno ślub wzięli Ewa Kępys i Kamil Lemieszewski.

