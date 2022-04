"Big Brother". Małgorzata Maier lata temu była gwiazdą TVN, ale odcięła się od mediów! Dlaczego? Dzisiaj nie przypomina dawnej siebie!

"Big Brother" to program, który odmienił polską telewizję. Pierwsza edycja show dzisiaj jest już kultowa, a część jej uczestników pamięta się do dzisiaj. Zaraz po zakończeniu programu jedną z jego największych gwiazd była Małgorzata Maier, która teraz jednak żałuje udziału w show i unika mediów. Co się stało?

"Big Brother" to program, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Gdy show startowało w 2001 roku, nikt nie sądził, jak bardzo audycja wpłynie na polskie społeczeństwo oraz telewizję. Można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie "Big Brother" utorował drogę późniejszym audycjom telewizyjnym w stylu "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" i "Love Island. Wyspa miłości" czy nawet youtubowym twórcom, z Ekipą Friza na czele!

Widzowie do dzisiaj wspominają 1. edycję "Big Brothera" z ogromnym sentymentem. Część uczestników show co jakiś czas pojawia się w mediach, aby opowiedzieć o swoich wspomnieniach oraz wrażeniach z domu Wielkiego Brata. Co ciekawe, w tej grupie nie ma Małgorzaty Maier, która właściwie po finale "Big Brothera" stała się jego największą gwiazdą, bowiem telewizja TVN zaproponowała jej samodzielne prowadzenie programów "Dom pełen pomysłów" oraz "Kto Was tak urządził?". Z czasem jednak bytność finalistki i zdobywczyni 3. miejsca w "Big Brotherze" w mediach stopniowo malała, aż w końcu Małgorzata Maier całkowicie zniknęła z telewizji!

Dzisiaj Małgorzata Maier żałuje udziału w "Big Brotherze". W rozmowie z Patrycją Ceglińską-Włodarczyk, dla serwisu WP Kobieta, była celebrytka powiedziała:

Ja już dawno poszłam do przodu i staram się nie żyć wspomnieniami. To, co było kiedyś, skończyło się, minęło. Poza tym nie najlepiej wspominam ten program, bo on radykalnie zmienił moje życie. Niby się tego spodziewałam, ale ostatecznie przeżyłam szok. Straciłam wszystko, co osiągnęłam do tej pory, musiałam zacząć od nowa w innym mieście, w innym miejscu.

Przez lata Małgorzata Maier przeszła ogromną metamorfozę i już nie przypomina samej siebie sprzed 20 lat! Zdaniem wielu fanów dzisiaj wygląda dużo lepiej! Zresztą zobaczcie sami! Małgorzata Maier aktywnie prowadzi swój Instagram, gdzie promuje swoje artystyczne dzieła. Tutaj należy nadmienić, iż obecnie Małgorzata Maier zajmuje się ceramiką. Jej dzieła robią wrażenie!

