"Big Brother". Mieszkańcy Domu Wielkiego Brata w Niemczech nie wiedzą o epidemii koronawirusa!

Produkcja programu "Big Brother" w Niemczech postanowiła nie informować mieszkańców tamtejszego Dimu Wielkiego Brata o epidemii koronawirusa, panującej w kraju i na świecie. Pojawia się pytanie - czy nie powinni się dowiedzieć?

"Big Brother" w Niemczech - uczestnicy nie wiedzą o koronawirusie

Nowa edycja niemieckiego "Big Brothera" rozpoczęła się 6 lutego 2020 roku. Uczestnicy programu zostali zamknięci w Domu Wielkiego Brata i od tego dnia nie dowiadują się o niczym, co dzieje się w kraju i na świecie. To oznacza, że nie wiedzą także o epidemii koronawirusa, która przez WHO nazwana jest już pandemią.

Jak informuje sueddeutsche.de, nikt z uczestników reality show nie ma pojęcia, ile osób zaraziło się koronawirusem w Niemczech i na całym świecie, ani jakie radykalne kroki zostały podjęte przez rządy krajów. Nowi mieszkańcy Domu Wielkiego Brata zostali poddani testom na obecność wirusa Covid-19 i dostali zakaz informowania pozostałych o sytuacji panującej poza murami domu.

Twórcy "Big Brothera" w Niemczech zapewniają, że sytuacja zmieni się jedynie w przypadku, gdy koronawirusem zakażony zostanie członek rodziny którego z uczestników. Stacja Sat. 1 twierdzi, że takie działanie nie jest wątpliwe pod względem etycznym. Z tym jednak nie zgadzają się niektórzy obserwatorzy życia publicznego, nie tylko w NIemczech.

