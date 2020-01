Biotyna, miedź, witamina D. Złota trójca dla zdrowych włosów

Witaminy i minerały są nam potrzebne do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Bez nich tracimy energię, gorzej się czujemy i nie najlepiej wyglądamy. Bo to, co się dzieje w naszym wnętrzu, ma związek z tym, jak prezentujemy się na zewnątrz. Dbanie o prawidłowy poziom mikroelementów jest podstawą dla zachowania pięknych włosów, mocnych paznokci i cery bez niedoskonałości. O ile dla naszego zdrowia istotne są wszystkie witaminy i minerały, o tyle włosy bardzo ucieszą się z trzech. Biotyna, miedź i witamina D – oto złota trójca pięknej fryzury.

