"Bitwa o ciężką wodę". Świetny norweski serial wojenny za darmo w Internecie! Gdzie oglądać?

"Bitwa o ciężką wodę" to jednej z najlepszych skandynawskich seriali, którego akcja toczy się w trakcie II wojny światowej. Teraz możecie zobaczyć za darmo w Internecie! Sprawdźcie szczegóły!

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa różne firmy udostępniają część swoich bibliotek zupełnie za darmo! Podobnie zrobiła firma Kino Świat, jeden z największych dystrybutorów filmowych w Polsce!

Na kanale YouTube "Kino Swiat VOD" znajdziecie m.in. 6-odcinkowy norweski serial wojenny pt. "Bitwa o ciężką wodę", który został osadzony w realiach II wojny światowej. Grupa komandosów zostanie zrzucona w ośnieżonych szczytach gór, by przedostać się do miasta Rjukan i wysadzić w powietrze znajdującą się tam fabrykę ciężkiej wody, kluczowego składnika do produkcji broni jądrowej.

Historię opowiedzianą w serialu możemy śledzić z trzech perspektyw - norweskich komandosów, niemieckich żołnierzy i brytyjskiego dowództwa, które nadzoruje całą operację. Sporą zaletą serialu jest międzynarodowa obsada, w której znajdziemy aktorów z m.in. Norwegii, Niemiec, Szwajcarii i Anglii. "Bitwa o ciężką wodę" została wyreżyserowana przez Pera-Olava Sørensena, znanego z takich produkcji jak "Ruchome piaski" czy "Nobel".

Oprócz serialu "Bitwa o ciężką wodę" Kino Świat udostępnił bezpłatnie również ok. 30 innych produkcji, m.in. takie filmy jak "Legenda o świętym pijaku" czy nagrodzony w Cannes "Przypis".

"Bitwa o ciężką wodę" - zwiastun: