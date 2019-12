"Blondynka" sezon 8. Marta Żmuda Trzebiatowska o pracy ze zwierzętami na planie serialu. Jaka jest jej Blondynka?

Marta Żmuda Trzebiatowska zadebiutowała na ekranach naszych telewizorów jako serialowa Blondynka, czyli Sylwia Kubus. Jak odnalazła się w roli pani weterynarz? Czy bohaterka serialu TVP jest inna niż w poprzednich sezonach?

W serialu "Blondynka" główną bohaterką jest Sylwia Kubus - weterynarz, która z miasta przeprowadziła się do wsi Majaki. W 8. sezonie po raz pierwszy wciela się w nią Marta Żmuda Trzebiatowska. Aktorka przyznaje, że wcielanie się w lekarza zwierząt to spełnienie jednego z jej marzeń z dzieciństwa.

- Zawsze bardzo dużo rzeczy mnie interesowało i jako młoda dziewczyna nie wiedziałam czy chce być prawnikiem, czy lekarzem, więc świetnie, że zostałam aktorem, bo mogę wcielić się w przedstawiciela każdego z tych zawodów. Mogę być też weterynarzem tak jak w serialu "Blondynka" - wskazuje Żmuda Trzebiatowska, która zaznacza, że zawsze miała ogromny respekt do zwierząt.

Okazuje się, że kontakt aktorki ze zwierzętami był na tyle dobry, że czasami udawało jej się "namówić" swoich zwierzęcych partnerów do tego, aby współpracowały z kamerą w sposób, w jaki wymyślili to sobie scenarzyści. - Wszystko odbywało się z ogromnym poszanowaniem samopoczucia i komfortu zwierząt - zaznacza serialowa Blondynka. Co jeszcze powiedziała nam o swojej nowej roli? Zobacz wideo!

