"Blondynka" sezon 8. odcinek 92. Sylwia Kobietą Roku Podlasia! W Majakach odbywa się inauguracja urzędu Traczyka

Czas na nowe odcinki "Blondynki"! Tym razem, w roli Sylwii zobaczymy Martę Żmudę Trzebiatowską. Co czeka rezolutną panią weterynarz w nowym sezonie? Sprawdź, co wydarzy się w pierwszym odcinku 8. serii "Blondynki"!

"Blondynka" sezon 8. odcinek 92. w piątek, 27.12.2019 o godz. 20:35 w TVP1! - sprawdź program tv

Nowa serial "Blondynki" rozpoczyna się, gdy przez skąpane w słońcu majakowe łąki idzie Auguścik (Krzysztof Pluskota), zbiera kwiaty. Bukiet jest przeznaczony dla Sylwii (Marta Żmuda Trzebiatowska), która jeszcze tego samego dnia zostanie Kobietą Roku Podlasia. Auguścik na uroczystość do Warszawy nie pojedzie, za to na bankiecie z okazji sukcesu doktor Kubus pojawi się Marta Retzer, współpracownica i przyjaciółka męża Sylwii - Dawida (Grzegorz Małecki). Sytuacja stanie się co najmniej niezręczna. Sylwia poznaje Jurka (Kamil Kula), weterynarza i właściciela Ośrodka Hodowli Koników Polskich. Początek znajomości ma niefortunny przebieg...

Kamil Kula w obsadzie! Czy Marta Żmuda Trzebiatowska lubi pracować z mężem?Zobacz więcej

Wójt Traczyk (Andrzej Grabowski), po rezygnacji poprzedniego wójta, wygrywa wybory uzupełniające i znowu może zasiąść w gabinecie wójta wsi Majaki. Właśnie przygotowuje specjalną imprezę z okazji inauguracji urzędowania. Atrakcją wydarzenia ma być hejnał w wykonaniu Dorci, który skomponował Dawid. Ojciec Dorci, przerywa granie. Nie zgadza się, żeby jego córka dalej brała u Dawida lekcje gry na trąbce. Traczyk jest wściekły. Żąda od Dawida uregulowania sytuacji. Sylwia wraca do pracy. Właśnie udało się jej zacielić krowę Wiszniewskiej o wdzięcznym imieniu Europa. Sylwia nie wie jeszcze, że Wiszniewska ukrywa przed nią fakt, iż Europa regularnie przekracza granicę Unii Europejskiej, wchodząc na wschodnie pastwiska.

Doktor Fus (Krzysztof Gosztyła) ku radości Jasiuni ( Izabela Dąbrowska) przebywa w sanatorium. Jan nie może jednak zaznać spokoju, głównie za sprawą dwóch doświadczonych kuracjuszek - Aldony i Wiesi. Uciekając przed Aldoną, trafia na seans apitoksynoterapii polegający na leczeniu jadem pszczół. Na razie Jasiunia nie wie o niczym. W końcu Majaki są gotowe do inauguracji urzędu Traczyka. Parują pierogi przygotowane przez Auguścikową (Hanna Śleszyńska) i Jasiunię, jest mowa inauguracyjna nowego - starego wójta. Spóźniona z powodu kolejnej wizyty u Jurka, pojawi się nawet Sylwia.

Honorata Witańska dołączyła do obsady! Zastąpiła inną aktorkę!Zobacz więcej